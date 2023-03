FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, trailer del gameplay al LEVEL-5 VISION 2023

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time è stato presentato durante il LEVEL-5 VISION 2023 con un nuovo video di gameplay che illustra alcune delle meccaniche che troveremo nel gioco, in arrivo nel corso di quest'anno su Nintendo Switch.

Rivelato con un trailer al Nintendo Direct dell'8 febbraio, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time riprende il tema della serie e il concetto di cominciare una nuova vita, in questo caso quando il nostro personaggio si trasferisce a Reveria.

Il video mostra l'editor per creare il protagonista, le fasi di esplorazione nel coloratissimo scenario che fa da sfondo all'avventura, la raccolta di risorse ma anche i combattimenti, che a quanto pare non mancheranno all'interno di questa nuova e interessante esperienza.

In attesa di ulteriori dettagli e informazioni sul lancio italiano, date un'occhiata al nostro speciale su FANTASY LIFE i: The Girl who Steals Time.