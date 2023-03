Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, nuovo trailer al LEVEL-5 VISION 2023

Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è stato mostrato con un nuovo trailer durante il LEVEL-5 VISION 2023: il video fornisce un ulteriore sguardo all'attesa avventura in arrivo su Nintendo Switch, che avrà l'onere di portare avanti uno dei franchise più popolari dello studio nipponico.

Annunciato il mese scorso, Professor Layton and The New World of Steam riprenderà la formula tradizionale della serie, riportando sullo schermo i suoi protagonisti storici e coinvolgendoci in un nuovo, difficile caso per il famoso professore.

Nel video apprendiamo che è passato un anno da quando Layton e Luke hanno preso strade differenti, ma con il secondo partito per l'America in cerca di nuove opportunità. Tuttavia il ragazzo si trova di fronte un luogo misterioso e richiama il vecchio amico, invitandolo ad andare a trovarlo.

Quella che il professore vede una volta arrivato a Steam Bison è una città alimentata dal vapore, tecnologicamente superiore persino a Londra, e a quanto pare la risoluzione di nuovi enigmi consentirà a Layton di contribuire ulteriormente allo sviluppo di questo luogo.

Akihiro Ino ha chiuso l'evento confermando che Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore sarà localizzato anche in italiano, come conferma il titolo tradotto nella nostra lingua.