DECAPOLICE: due trailer dall'evento di Level-5 per PS5, PS4 e Nintendo Switch

In occasione del suo evento streaming, il Vision 2023, Level-5 ha presentato in grande stile DECAPOLICE, il suo nuovo gioco per Nintendo Switch, PS4 e PS5, con due nuovi trailer, entrambi pieni di gameplay e di dettagli sul gioco.

Il giocatore vestirà i panni di Harvard Marks, un detective che opera in un mondo virtuale. Sarà aiutato da un'intera squadra, formata da personaggi con caratteristiche uniche. L'obiettivo principale sarà quello di risolvere il caso di un serial killer, girando per la città principale e raccogliendo prove, per formulare ipotesi e accusare i potenziali colpevoli.

Ci saranno anche combattimenti a turni che si svolgeranno negli ambienti che si stanno esplorando.

L'uscita del gioco è confermata per il 2023 in Giappone su tutte le piattaforme. Non sappiamo se DECAPOLICE arriverà anche in occidente e se, nel caso, sarà aggiunto ad altre piattaforme, come il PC. È molto probabile comunque che lo vedremo anche dalle nostre parti, viste le recenti dichiarazioni del CEO di Level-5 che pare aver riaperto i titoli della compagnia all'esportazione.