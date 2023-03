Star Wars: Hunters disponibile ora su iOS e Android anche in Italia

Star Wars: Hunters è ora disponibile su iOS e Android anche in Italia: gli sviluppatori hanno annunciato l'estensione dei territori del soft launch per la versione mobile del gioco, che tuttavia non ha ancora una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch.

Annunciato esattamente due anni fa, Star Wars: Hunters si presenta come un action game ambientato nell'universo di Star Wars, pensato per offrire un'esperienza cross-platform per dare vita a battaglie spettacolari sullo sfondo delle più celebri ambientazioni della saga cinematografica.

Il soft launch, come saprete, corrisponde a un accesso anticipato che consente agli sviluppatori di rifinire e ribilanciare le meccaniche per arrivare all'appuntamento con il lancio ufficiale nelle migliori condizioni possibili, con un prodotto solido e collaudato.

L'arrivo di Star Wars: Hunters su iOS e Android in Italia corrisponde all'aggiornamento 0.16.0 dell'applicazione, che introduce fra le altre cose la mappa di Mos Espa Waystation, ispirata alla capitale di Tatooine, per la modalità Squad Brawl, nonché una serie di modifiche al bilanciamento e nuovi oggetti cosmetici.

In attesa di notizie relative alla data di uscita della versione finale, date un'occhiata al nostro speciale sui personaggi di Star Wars: Hunters.