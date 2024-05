Tetris è ora giocabile su di una coppa Slurpee

Chi non ha mai espresso il desiderio di giocare a Tetris usando una coppa Slurpee ? Ecco, ora potete farlo davvero, grazie alla collaborazione tra Tetris Company e la catena 7-Eleven, mirata alla produzione di prodotti esclusivi legati allo storico puzzle game.

È bella anche la confezione

Gli oggetti acquistabili includono magliette, cappelli e altri indumenti a tema Tetris e 7-Eleven. Naturalmente c'è anche la coppa Slurpee, che sembra essere il pezzo forte della collezione.

Sostanzialmente è una versione portatile di Tetris da giocare su di un apparecchio particolare, di cui non possiamo garantire la comodità. Comunque sia, dispone di uno schermo da 1,8 pollici e chiede tre batterie AAA per essere alimentato. In alternativa potete attaccarla a un cavo USB.

La coppa, oltre al gioco, offre il logo Slurpee illuminabile con varie colorazioni.

Come non desiderarlo?

Tetris dove non te lo aspetti

La serie Tetris rimane molto popolare ancora oggi, nonostate gli anni sulle spalle. Giusto recentemente è emerso un campione assoluto del gioco, capace di superare qualsiasi record. Chissà se giocherà anche sulla coppa Slurpee. Purtroppo ci sono anche delle brutte notizie: i prodotti sono esclusivi per gi USA. Per averli dovrete quindi importarli in qualche modo.