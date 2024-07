Samsung punta sui Micro LED: al via un progetto per l'abbattimento dei costi di produzione

Samsung sarebbe in procinto di iniziare un progetto per abbassare i costi di produzione dei display Micro LED, in collaborazione con i propri partner.

Samsung è tra i produttori più attivi sul fronte dei Micro LED, una tecnologia che per il colosso coreano segna il prossimo passo evolutivo nel segmento dei display. Dalla presentazione dei primi prototipi ad oggi, l'azienda è riuscita a ridurre di molto le diagonali disponibili, arrivando alla soglia dei 75 pollici.

A rimanere alti sono però i costi di produzione, che si riversano inevitabilmente sul prezzo finale dei prodotti: al momento infatti occorrono circa 1000 euro per ogni diagonale di schermo, rendendo di fatto proibitivo lo sbarco sul mercato di massa. Per questo motivo Samsung sarebbe intenzionata ad avviare un progetto, in collaborazione con i propri partner, per abbattere i costi di produzione in un arco di tempo piuttosto ristretto. Scopriamo i dettagli.

Un taglio del 90% in 3 anni Recentemente vi abbiamo mostrato un display Micro LED da 35 pollici che ci ha permesso di dare un primo sguardo al futuro dei TV e dei monitor. Per poter portare questa tecnologia nelle nostre case, Samsung sarebbe in procinto di avviare un progetto per l'abbattimento dei costi di produzione dei pannelli Micro LED, con l'obbiettivo di tagliare il 90% della spesa nei prossimi 3 anni.

Il celebre The Wall di Samsung Il progetto nasce anche dall'esigenza di contrastare l'avanzata dei produttori cinesi che stanno investendo molto in questo segmento. Samsung ha tenuto diversi incontri con i suoi principali fornitori per individuare i punti deboli della catena di produzione e avviare un processo di innovazione, mettendo a capo del progetto una task force dedicata. L'azienda avrebbe infatti raggiunto la messa a punto delle tecnologie necessarie allo sviluppo dei pannelli Micro LED e può quindi concentrarsi sull'abbattimento dei costi.