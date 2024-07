Alcuni boss di Black Myth: Wukong si adatteranno alle nostre capacità: scopriamo come

Alcuni boss di Black Myth: Wukong si adatteranno alle nostre capacità: a seconda del tempo che impiegheremo per sconfiggerli nella loro forma iniziale, il gioco deciderà se proporci o meno le fasi successive.

Stiamo parlando dunque di un sistema di bilanciamento automatico della difficoltà che però funziona al contrario rispetto a quello implementato in Shadow of the Erdtree: se il gioco percepisce che siamo delle p*ppe mostruose, si muoverà a compassione e agirà di conseguenza.

La chiave sarà dunque il tempo impiegato, e ciò andrà inevitabilmente ad aggiungere pressione all'esperienza, spronandoci ad agire rapidamente e a non restare sulla difensiva perché quel tipo di approccio potrebbe precluderci dei contenuti.

Considerando che nei soulslike i boss possono assumere anche tre o quattro forme differenti nel corso del combattimento, è chiaro che una soluzione di questo tipo potrebbe far discutere, specie in mancanza di opzioni che possano disabilitarla.