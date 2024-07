Modder minaturizzano un Nintendo Wii funzionante fino alle dimensioni di un portachiavi: ecco "Kawaii"

Un esempio di modding estremo arriva dagli specialisti WeskMods e YveltalGriffin, che hanno lavorato a una modifica veramente impressionante di Nintendo Wii, riducendone le dimensioni fino a farlo diventare praticamente un portachiavi, pur rimanendo funzionante a tutti gli effetti.

Si chiama Kawaii e si tratta di un oggetto di dimensioni davvero minuscole, come dimostra anche l'anello portachiavi allegato e visibile nelle foto, che però mantiene al suo interno tutte le caratteristiche hardware originali della console Nintendo, con tanto di dock utilizzabile per poter sfruttare la retrocompatibilità con Gamecube.

Il dispositivo si presenta come un piccolo parallelepipedo di 6 centimetri di lato in metallo, con connettori pogo pin magnetici per alimentazione, collegamento audio/video e controller, con tanto di dissipazione passiva del calore che elimina la necessità di ventole interne.