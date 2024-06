Helldivers 2 ha perso più del 90% dei giocatori che aveva al lancio su Steam, in calo lento ma costante

Ci riferiamo qui ai dati registrati da SteamDB, dunque di fatto ufficiosi anche se sempre tenuti in considerazione come molto affidabili, per quanto riguarda l'andamento dei giochi su Steam. Come possiamo vedere, il picco registrato a pochi giorni di distanza due settimane dopo il lancio ammonta a 458.709 giocatori, che lo piazzava tra i titoli con la maggiore quantità di utenti contemporaneamente connessi online .

Dopo il grande successo registrato al lancio, Helldivers 2 ha visto un calo lento ma costante di giocatori, fino ad arrivare alla situazione attuale in cui si può dire che abbia perso oltre il 90% dei giocatori che aveva nel periodo dell'uscita, per quanto riguarda la situazione di Steam .

Una situazione fisiologica, con alti e bassi

Guardando l'andamento sull'arco degli ultimi 3 mesi, è possibile vedere come il gioco abbia subito un calo lento ma piuttosto costante, sebbene ci siano da fare diverse precisazioni.

La quantità di giocatori contemporaneamente connessi online in Helldivers 2 su Steam

Una riduzione dei giocatori contemporanei online è fisiologica per la maggior parte dei giochi, e come possiamo vedere anche in altri momenti in questi mesi, all'arrivo di aggiornamenti significativi la quota di giocatori è comunque destinata a risalire.

Tuttavia, l'andamento generale è abbastanza consolidato ed è difficile pensare a un ritorno all'attività frenetica dei primi giorni.

L'andamento dei giocatori online in Helldivers 2 nell'arco degli ultimi 3 mesi

In questo caso parliamo peraltro di un gioco live service, dunque la popolazione attiva online ha importanza fondamentale per la salute del progetto.

La cosa positiva è che, nonostante al momento si trovi al suo minimo storico, la quantità di giocatori è comunque molto alta rispetto ad altri esponenti di questo genere, dunque non ci sono particolari rischi sulla salute di Helldivers 2.

Inoltre, ricordiamo che stiamo comunque parlando sempre di Steam, che rappresenta solo una parte della situazione, visto che il gioco è disponibile anche su PS5. A questo punto attendiamo di vedere come si comporterà al lancio il prossimo grande esperimento di Sony in ambito live service, ovvero Concord, in arrivo il 23 agosto 2024 su PC e PS5.