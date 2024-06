PS5 Slim Digital è in sconto su Amazon Italia: è il vostro momento per entrare nell'attuale generazione Sony?

Volete dare il via a un'estate all'insegna dei videogiochi e dovete ancora passare all'attuale generazione di console? Una soluzione arriva da Amazon dove è disponibile in offerta una PS5 Slim Digital a -10% rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 449.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza non è molto elevata. Il venditore è supersmartech, con l'83% di recensioni positive negli ultimi 12 mesi.

Le caratteristiche della PS5 Slim Digital

Il modello Slim di PlayStation 5 è il più recente. Rispetto a quello originale è di dimensioni leggermente inferiori, propone un design "spezzato" che permette di aggiungere in un secondo momento un lettore ottico (venduto a parte) per trasformare il modello Digital (ovvero quello in offerta) in un modello standard. Potete in altre parole risparmiare ora e, se in futuro doveste decidere di preferire l'uso dei dischi, acquistare a parte solo il lettore ottico invece di riacquistare la console.

PlayStation 5

Nella confezione è poi incluso il controller DualSense, il cavo di alimentazione e il cavo HDMI per la connessione audio-video. Questo modello ha anche un SSD più capiente rispetto al modello originale.