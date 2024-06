Flintlock: The Siege of Dawn è in gold e pronto per l'uscita: annunciati i requisiti per PC

A44 Games e Kepler Interactive hanno annunciato che Flintlock: The Siege of Dawn è entrato ufficialmente in fase gold, ovvero ha concluso il suo iter di produzione e si appresta ora ad essere lanciato sul mercato, dove arriverà rispettando la data di uscita stabilita senza ulteriori ritardi.

Nel frattempo, sono stati annunciati anche i requisiti della versione PC, come da tradizione suddivisi tra minimi e raccomandati e anche piuttosto accessibili a dire il vero, almeno per quanto riguarda il limite più basso imposto come accesso al gioco per le piattaforme basate su Windows.

A questo punto manca poco all'arrivo di Flintlock: The Siege of Dawn, la cui data di uscita è fissata per il 18 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, giorno nel quale sarà disponibile anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass, scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio Microsoft.