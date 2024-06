Lo studio di sviluppo degli Xenoblade Chronicles punta a una qualità sempre maggiore

Hirohide Sugiura, uno dei fondatori della compagnia che ritiene Monolith Soft ancora molto giovane, ha condiviso online proprio alcune delle sue riflessioni, probabilmente per non relegarle in un contesto dalla diffusione così limitata.

A inizio anno Monolith Soft ha realizzato una brochure in cui si parla dei primi 25 anni della compagnia e si riflette sul suo futuro, dando come obiettivo principale quello di avere una qualità sempre più alta . Stiamo parlando dello studio di sviluppo degli Xenoblade Chronicles , reduce dal successo del terzo capitolo su Nintendo Switch, nonché da numerose collaborazioni importanti con Nintendo.

Un lungo e radioso futuro

Leggiamo cosa ha scritto: "Questi 25 anni sono sembrati lunghi ma allo stesso tempo brevi. Guardando indietro, ho accumulato così tanti ricordi che è difficile sceglierne solo alcuni. Ci sono stati molti colpi di scena, ma ogni volta che si è presentato un problema lo abbiamo affrontato a testa alta, e affrontarli ci ha portato a quello che siamo ora.

Il numero di dipendenti è aumentato notevolmente rispetto alla nostra fondazione nel 1999, e ora abbiamo tre studi di sviluppo e abbiamo partecipato a molti giochi importanti. Tuttavia, non credo che ci siamo goduti abbastanza la soddisfazione che deriva dal successo e dai risultati raggiunti. Questo è sicuramente un obiettivo che Monolith Soft perseguirà finché esisterà, anche se forse non riuscirà mai a ottenerlo. Se Monolith Soft dovesse continuare a esistere, allora siamo ancora nella fase di 'genesi'. Spero che la storia della nostra azienda possa continuare per 100, 200 o addirittura 500 anni."

Quando gli è stato chiesto dei suoi obiettivi futuri, Sugiura ha detto: "Invece di essere soddisfatti dello status quo, continuiamo a puntare a una qualità sempre più alta. Come ho già detto, finché Monolith Soft esisterà, saremo sempre mossi dal non accontentarci dello status quo e dal puntare a una qualità più alta. A tal fine, stiamo pensando di aumentare gli sforzi per creare le basi di un ambiente in cui possano nascere nuovi leader. Inoltre, vogliamo continuare a essere un'azienda che rende felici i clienti. Ad esempio, oltre al semplice ambito dei videogiochi, vogliamo diventare un'azienda carismatica, espandendoci ulteriormente nel campo del servizio clienti."

Monolith Soft è stata un'azienda chiave del successo di Nintendo degli ultimi anni, sia con gli Xenoblade, sia contribuendo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, alla serie Splatoon e ad Animal Crossing: New Horizons, per citarne alcuni.