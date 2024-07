La demo di Inazuma Eleven: Victory Road ha una data di uscita su PlayStation e PC annunciata con trailer

Arriva infine una data di uscita precisa per la demo di Inazuma Eleven: Victory Road, ovvero il "beta test demo" già effettuato su Nintendo Switch e ora in arrivo su PC, PS4 e PS5: sarà disponibile da domani, 18 luglio, come annuncia il nuovo trailer di presentazione dedicato, riportato qui sotto.

L'"Hyperdimensional Football RPG", come viene definito da Level-5, potrà dunque essere provato in maniera approfondita con la nuova beta in arrivo a partire da domani su PC e piattaforme PlayStation, che consente di sperimentare in maniera approfondita diversi contenuti e modalità di gioco.

L'appuntamento è dunque fissato per domani, 18 luglio 2024, alle ore 13:00 italiane, momento in cui il beta test demo del gioco basato sulla nota serie animata sarà disponibile su PC attraverso Steam e su PS4 e PS5.