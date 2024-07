Nintendo World Championships: NES Edition, la recensione del gioco che sfida i Nintendari

Glorie di qualche generazione fa

In verità, tutto questo cappello parla soprattutto a chi non ha mai provato un NES Remix; difficile dire perché se è vero che i primi due NES Remix sono stati pubblicati su Wii U, la Ultimate NES Remix è stata pubblicata su 3DS, quindi tutto un altro tipo di bacino d'utenza.

Comunque, poco importa: l'idea alla base della filosofia è sempre ludico-temporale, presentata come apparentemente semplice, ma capace di contorcersi e avvilupparsi verso l'inferno del completismo. Questa NWC: NES Edition si propone di sottoporre al giocatore poco più di una dozzina di vecchie glorie NES, al cui interno andare a spezzettare micro-sfide a difficoltà crescente. L'obiettivo? Fare ciò che bisogna fare nel minor tempo possibile. Parliamo spesso di millesimi di secondo che vi costringeranno non solo a capire come bervi determinati livelli, ma anche a come "rompere" quel game design così geniale e così ancora al passo con i tempi.

Nessuno di voi avrà reale difficoltà a ottenere un B o un A, ma il voto S? Già dai livelli intermedi di ogni gioco, NWC: NES Edition si palesa in tutto il suo geniale masochismo, portando all'estremo la vostra voglia di farcela, di superare quel limite perché "Ehi, ma è un gioco del NES, ha due tasti in croce, sicuramente non può essere così impossibile, no?".

Finire sarà semplice, prendere una S molto meno

La nuova produzione indieszero è pura dipendenza: non parliamo della simpatia di giocare altri loro titoli di repertorio come Theatrhythm Final Fantasy o Kingdom Hearts: Chain of Melody, qui si affonda proprio nella carne viva, nel nostro istinto primordiale da giocatore, si scava nell'orgoglio di non poter accettare di essere battuti da un semplice gioco del NES.