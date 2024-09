Assassin's Creed Shadows ha una gestione della base molto avanzata, quasi da city builder

Da un video diario di Assassin's Creed Shadows trapelato online per errore e poi prontamente rimosso sono emersi alcuni dettagli interessanti sul nuovo capitolo, come la maggiore profondità applicata alla gestione della base, che ora risulta in una sorta di piccolo city builder.

Si tratta di un'evoluzione del sistema già presente in Assassin's Creed Valhalla, che già consentiva di costruire un piccolo villaggio da costruire e controllare, dando ai giocatori in questo caso un controllo più capillare sulla costruzione, tanto di poter applicare strutture ed edifici liberamente sul terreno.

Il video ufficiale non è più visibile e verrà pubblicato probabilmente nei prossimi giorni, ma da quanto era emerso si poteva vedere un interfaccia sullo stile delle simulazioni, con la possibilità di selezionare appezzamenti di terra e costruirci sopra liberamente.