Lo State of Play ha una propria sezione sul PS Store che suggerisce cosa sarà mostrato questa sera

Questa notte andrà in onda lo State of Play , l'evento di Sony per PlayStation. Cosa sarà mostrato? Non ne abbiamo conferme, ma viene in nostro aiuto il PlayStation Store, che ha appena aperto una sezione "State of Play", perlomeno nella versione giapponese del negozio digitale.

Cosa significa questa pagina del PS Store

Ora, la lista non deve essere letta come un elenco di giochi che sicuramente saranno mostrati questa sera. Avrebbe ad esempio senso vedere Astro Bot sebbene sia stato già pubblicato (una conferma sui contenuti in arrivo o anche solo un trailer celebrativo?) ma pare poco sensato che ci sia spazio per un gioco come The Last of Us Parte 1, che è un remake pubblicato da tempo anche su PC.

Al tempo stesso, è credibile che almeno parte di questi siano effettivamente giochi che saranno mostrati. Secondo Gematsu, i giochi presenti in questa lista ma mai inclusi in uno State of Play sono: Horizon Zero Dawn, TMNT: Shredder's Revenge, FANTASIAN Neo Dimension, Fear the Spotlight, Dragon Age: The Veilguard e Hell is Us, quindi è più credibile che questi siano parte dello show.

Va anche precisato che in questo elenco non possono certo essere inclusi giochi mai annunciati, visto che non dispongono della pagina prodotto su PS Store, quindi è impossibile sapere quali siano le vere novità previste per l'evento. Quali sono le vostre aspettative a riguardo?