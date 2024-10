Amazon presenta Fire HD 8, i nuovi tablet con intelligenza artificiale

La popolare serie di tablet di Amazon, Fire HD 8 sta per ricevere diversi miglioramenti sostanziali, oltre a nuovi tool garantiti dall'intelligenza artificiale, segnando un notevole passo in avanti rispetto a quanto abbiamo visto finora: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche nel dettaglio.

Aumentata anche la RAM, che passa da 2 GB a 3 GB , offrendo così maggior potenza per le funzionalità AI di cui sopra. L'autonomia si mantiene stabile rispetto al precedente Fire 8 HD, con 13 ore di durata dichiarate dalla compagnia. All'interno troviamo poi una memoria interna da 32 GB o 64 GB , espandibile con il supporto alle microSD . Il comparto fotocamere offre un sensore posteriore da 5 megapixel , rispetto ai 2 megapixel del modello uscito in passato.

Il nuovo modello di tablet secondo Amazon presenta delle specifiche tecniche nettamente migliorate rispetto al modello immediatamente precedente. Partiamo infatti dal display da 8 pollici di diagonale con risoluzione HD , oltre che una frequenza d'aggiornamento da 60 Hz . Grande focus è stato riservato in questo caso all' intelligenza artificiale , che permette di accedere a diversi tool come la scrittura assistita (integrata all'interno della tastiera), riassunti delle pagine web , la creazione di sfondi a partire da indicazioni fornite dall'utente e tanto altro ancora.

Fire HD 8: prezzi e disponibilità in Italia

Al momento in cui vi scriviamo, il nuovo Amazon Fire HD 8 è disponibile in esclusiva per il mercato statunitense, con un costo a partire da 54,99 dollari in occasione del lancio, sulla base della memoria interna disponibile.

Fire 8 HD

Non conosciamo attualmente una data d'uscita precisa per il mercato italiano, ma potrebbe verosimilmente vedere la luce in occasione della Festa delle Offerte Prime, che si terrà rispettivamente il prossimo 8 e 9 ottobre: non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Amazon, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.