Il più recente aggiornamento PS5 sembra rendere meno utile fare il "jailbreak" della console

Il più recente aggiornamento di PlayStation 5 - 24.06-10.01.00 - pare aver modificato il modo in cui viene gestita la riattivazione delle licenze dei giochi in nostro possesso. Invece di essere un processo automatico per tutte le licenze legate al nostro account (ovvero i giochi che abbiamo comprato dal PS Store), ora è necessario verificare la licenza di ogni singolo gioco mentre questo è installato.

Perché è rilevate? Perché, secondo quanto indicato da Lance McDonald su Twitter, questo cambiamento fa sì che non sia in pratica più possibile fare "jailbreak" (ovvero togliere i sistemi di protezione) di PS5 e al tempo stesso accedere alla propria libreria digitale. In precedenza era possibile superare i blocchi della console, poi installare i giochi usando una memoria USB e mantenere l'accesso all'intera libreria PSN anche se non potevi andare online e avevi una console "jailbreak". Ora non pare più possibile.