Nintendo Switch Lite Animal Crossing: New Horizons Isabelle Aloha edition è in sconto su Amazon

La Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati, ideale per chi ama giocare in mobilità. In questa edizione speciale a tema Animal Crossing, la console presenta un design unico in colore corallo. Il gioco Animal Crossing: New Horizons è preinstallato, pronto per essere giocato non appena accenderete la console.

Il pacchetto dell'offerta

Incluso nel pacchetto c'è un abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online, che consente di giocare online con amici e altri giocatori, salvare i dati nel cloud e accedere a un'ampia selezione di giochi classici del catalogo Nintendo.