NVIDIA GeForce NOW accoglie altri 22 giochi a ottobre, inclusi Call of Duty: Black Ops 6 e Throne and Liberty

Continua ad arricchirsi il catalogo di giochi compatibili con il servizio di cloud gaming NVDIA GeForce NOW . In particolare sono in programma altri 22 giochi ad ottobre , con Throne and Liberty, Sifu e altri tre giochi disponibili da questa settimana.

Le altre novità di ottobre

Come accennato a ottobre arriveranno altri 17 giochi, che includono uscite di grandissimo spessore come Call of Duty: Black Ops 6 e Life is Strange: Double Exposure e progetti più piccoli ma con grande potenziale come Europa, A Quiet Place, No More Room in Hell 2 e Neva.

Max Caufield in Life is Strange: Double Exposure

Vediamo l'elenco completo.

Europa - Nuova uscita su Steam, 11 novembre

Neva - Nuova uscita su Steam, 15 ottobre

MechWarrior 5: Clans - Nuova uscita su Steam e Xbox, 16 ottobre

A Quiet Place: The Road Ahead - Nuova uscita su Steam, 17 ottobre

Worshippers of Cthulhu - Nuova uscita su Steam, 21 ottobre

No More Room in Hell 2 - Nuova uscita su Steam, 22 ottobre

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Nuova uscita su Steam, 24 ottobre

Call of Duty: Black Ops 6 - Nuova uscita su Steam e Battle.net, 25 ottobre

Life Is Strange: Double Exposure - nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile sul Microsoft store, 29 ottobre

Artisan TD - Steam

ASKA - Steam

DUCKSIDE - Steam

Dwarven Realms - Steam

Selaco - Steam

Spirit City: Lofi Sessions - Steam

Starcom: Unknown Space - Steam

Star Trek Timelines - Steam

Se non basta, vi ricordiamo che la scorsa settimana sono arrivati anche Final Fantasy 16, Frostpunk 2 e The Plucky Squire.