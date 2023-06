Bloodborne su PS5 a 60 fps, senza upscaling, nel video di gameplay di un noto modder

Il noto modder Lance McDonald ha pubblicato un video di gameplay di Bloodborne che gira su PS5 a 60 fps, in questo caso però senza alcun upscaling né interpolazioni basate sull'IA, nella gloria dei suoi 1080p originali.

Alcune settimane fa David Jaffe ha detto che un remake o una remaster di Bloodborne per PS5 e/o PC è in sviluppo, e in attesa di annunci ufficiali in merito i tantissimi fan del soulslike targato FromSoftware continuano a sognare guardando filmati come questo.

Peraltro le sequenze catturate da McDonald non sono casuali, bensì includono uno dei boss fight più iconici di Bloodborne, che nella fluidità dei 60 fotogrammi risalta ulteriormente, valorizzando ogni colpo e ogni scarto come dovrebbe essere per un'esperienza del genere.

Sono effettivamente diversi anni che il modder studia il gioco e il suo motore grafico, ed è giù riuscito a ottenere i 60 fps facendolo girare su PS4 Pro, pur riducendo in quel caso la risoluzione effettiva.