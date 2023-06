The Password Game è la nuova ossessione di internet dopo Wordle

Tempo fa internet è stato "sconvolto" da Wordle, che ha appassionato gli amanti delle parole crociate e non solo. Ora, in rete è spuntato un nuovo gioco che pare pronto a diventare ancora più virale. Parliamo di The Password Game.

Come è facile intuire dal nome, questo videogioco gratuito accessibile tramite browser ci chiede di creare una password, ma ad ogni modifica aggiunge una nuova condizione da rispettare, con la conseguenza che ben presto la nostra combinazione alfanumerica diventa sempre più lunga e complicata. Come ben sappiamo, dover rispettare tutte le regole per la creazione delle password è spesso una noia, ma The Password Game è in grado di renderlo divertente e impegnativo.

Vi facciamo un esempio dalla nostra ultima prova con The Password Game. Si inizia inserendo cinque caratteri e poi arrivano una serie di richieste molto classiche: un numero, una lettera maiuscola, un carattere speciale. Si tratta però solo dell'inizio e già dalla quinta richiesta le cose di fanno più elaborate. Ad esempio, viene chiesto di inserire numeri facendo in modo che la loro somma sia 25. Poi si deve inserire il nome di un mese, un numero romano (e poi un altro che moltiplicato al primo diventi 35), il nome di uno degli sponsor del gioco, un captcha, la risposta odierna di Wordle (esatto, dovete completare anche wordle), un simbolo a due lettere della tavola periodica, l'emoji della fase lunare odierna (ci abbiamo messo un attimo a trovarlo), il Paese mostrato tramite una finestra di Google Maps (nel nostro caso la Colombia, facile), un anno bisestile e non solo. Ci siamo fermati alla richiesta di inserire una mossa degli scacchi (ci hanno chiesto la migliore e di scriverla con annotazione algebrica, avremo bisogno di un po' più di tempo per trovare la risposta giusta).

Alcuni esempi delle richieste per The Password Game

Ovviamente quanto avete già scritto influenzerà le richieste successive, quindi dovrete fare attenzione a modificare, spostare e aggiornare pian piano la password per completare The Password Game.

Come potete capire, The Password Game è complesso, ma alquanto interessante. Certo, Wordle ha avuto il vantaggio di uscire in un periodo durante il quale le persone erano forzate in isolamento. The Password Game si trova in una situazione differente, ma per gli appassionati di "puzzle" potrebbe essere un interessante passatempo gratuito.