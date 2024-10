Il remake di Silent Hill 2 ha convinto tutti, nonostante le perplessità iniziali

Stando al responso della stampa internazionale, il remake di Silent Hill 2 ha convinto tutti e lo ha fatto nonostante le molteplici perplessità che hanno accompagnato il percorso dell'ambizioso, complicato progetto che Konami ha deciso di affidare a Bloober Team.

Lo studio polacco, autore di giochi come Layers of Fear e The Medium, si è trovato a dover dimostrare tutto il proprio valore proprio con un rifacimento così atteso, in una situazione oggettivamente difficile per quelle che erano le sensazioni iniziali, derivanti da materiali che gli autori stessi avevano criticato per com'erano stati presentati.

Dopodiché, naturalmente, anche quello ha contribuito al risultato finale: le tante critiche piovute sui ragazzi di Bloober Team hanno messo in evidenza dei problemi che fortunatamente è stato possibile risolvere, arrivando all'appuntamento con il lancio in condizioni sostanzialmente migliori anche rispetto alla build dello scorso agosto.