CoPilot arriva su WhatsApp: il chatbot propone conversazioni e crea contenuti multimediali

L'integrazione tra Copilot e WhatsApp è stata progettata per offrire un'interazione fluida e immediata. Grazie all'intelligenza artificiale di Microsoft, gli utenti possono porre domande su vari argomenti e ottenere risposte rapide e dettagliate , senza dover uscire dall'applicazione. Copilot non solo risponde in modo pertinente, ma aiuta a gestire attività quotidiane, migliorando la produttività grazie alla sua capacità di elaborare risposte in tempo reale e di fornire suggerimenti su misura per l'utente.

Creare immagini e chiedere informazioni

Uno degli aspetti più interessanti di Copilot è la sua capacità di creare contenuti multimediali direttamente dall'interno dell'applicazione. Questa funzione consente agli utenti di descrivere ciò che desiderano, come un'immagine o un logo, e Copilot si occuperà di generare il contenuto visivo richiesto. Non c'è bisogno di software esterni o strumenti complicati: tutto avviene nella chat, in pochi secondi. Questa funzione rende WhatsApp uno strumento non solo per la comunicazione verbale, ma anche per dare vita a progetti creativi.

CoPilot verrà sempre più inserito all'interno delle piattaforme compatibili

All'interno infine, sono presenti dei suggerimenti utili per iniziare a testare il chatbot, così da capire le dinamiche possibili e l'estensione in termini di produzione che questa chat IA può avere, sfruttando l'Intelligenza Artificiale di Microsoft per ogni tipo di contenuto vorrete fare. Per testare Copilot su WhatsApp, potete andare su questa pagina e scansionare il QR Code.