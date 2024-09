Marvel Rivals ha 25 personaggi, ma può arrivare a 9.000 volendo

Marvel Rivals ci permette di scegliere un eroe e di giocare con e contro altri giocatori online in intensi scontri. Ovviamente il team ha dovuto scegliere con cura quali eroi inserire, non tanto perché il numero sia limitato, ma perché le risorse per crearli sono limitate.

Infatti, la compagnia di Marvel Rivals afferma che in totale ha ben 9.000 personaggi tra i quali scegliere per il videogioco. Considerando che per il momento siamo a 25 eroi annunciati, non c'è rischio che le idee finiscano prima del tempo.