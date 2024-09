Il dock di ricarica per DualSense con luce LED personalizzabile è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un dock di ricarica per DualSense , con tanto di LED RGB per dare un tocco di colore in più alla propria postazione da gioco. Lo sconto è del 20% rispetto al prezzo più basso recente. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo più basso recente è 20.50€, secondo le indicazioni di Amazon. Il prodotto è spedito da Amazon e si trova ora al prezzo più basso di sempre, anche più basso della promozione del Prime Day.

Le caratteristiche del dock di ricarica per DualSense

Questo dispositivo è pensato per ricaricare fino a due controller di PS5 in contemporanea. Il suo design è praticamente identico a quello originale e mantiene così coerenza stilistica con i prodotti di Sony, per una postazione da gioco visivamente piacevole. Inoltre, aggiunge dei LED: sia un indicatore che aiuta a capire lo stato di carica del DualSense di PlayStation 5, sia dei LED puramente estetici nella parte bassa, che possono assumere vari colori come potete vedere qui sotto.

I vari colori del LED del dock di ricarica per DualSense

Il dock di ricarica promette una carica completa di due DualSense in circa due ore e mezza: è perfetto per tenere in carica i controller mentre non si gioca o per caricare un controller mentre si usa l'altro per giocare, così da non rischiare di dover collegare il DualSense con cavo nel mezzo della sessione. Il dispositivo ha vari sistemi di protezione da sovracorrente, sovratensione e sottotensione.