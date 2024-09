Due trailer di Warhammer 40.000: Space Marine 2 presentano Avarax e il Melta Rifle

Warhammer 40.000: Space Marine 2 presenta Avarax e il Melta Rifle nei due nuovi trailer pubblicati da Saber Interactive e Focus Entertainment, focalizzati appunto su uno dei pianeti disponibili nel gioco e una delle armi più potenti che potremo utilizzare.

Il pianeta Avarax è un mondo alveare di rilevanza critica per l'Imperium, e per questo è di vitale importanza liberarlo dall'invasione dei Tiranidi. Sulla superficie presenta enormi palazzi e statue celebrative, mentre nel sottosuolo si espande in migliaia di corridoi e nasconde ben più di un segreto.

Il Melta Rifle è invece un potentissimo fucile in grado di spazzare letteralmente via interi gruppi di nemici, nonché di infliggere danni ingenti agli avversari più coriacei, che potremo mettere fuori combattimento nel giro di tre colpi ben piazzati.