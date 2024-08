Sony ha annunciato Soneium, una piattaforma blockchain basata su Ethereum

Sony ha annunciato in questi giorni la sua nuova blockchain "Soneium", una blockchain Ethereum layer due che è stata progettata per connettere Web3 e Web2, attraverso una maggiore scalabilità ed efficienza, creando un ambiente favorevole agli sviluppatori e ai creatori di contenuti.

L'obiettivo del progetto è rendere la tecnologia blockchain più accessibile integrandola nelle applicazioni mainstream. "In futuro, esploreremo e svilupperemo un piano per rendere la rete disponibile al pubblico e punteremo a creare nuovi servizi sfruttando le varie attività e IP all'interno del Gruppo Sony, in modo che Soneium diventi un'infrastruttura che tutti possano utilizzare quotidianamente", si legge nel comunicato stampa.

Sebbene la questione non riguardi strettamente i videogiochi e la sezione PlayStation, non è affatto escluso che questi possano comunque rientrare nel progetto, visto che l'idea è fornire una soluzione integrata per sviluppatori e creatori di contenuti, da poter sfruttare come blockchain basata su Ethereum.