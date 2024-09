L'aggiornamento Forgemasters di Alaloth è ora disponibile su Steam e GOG

Il sistema di crafting è stato completamente rinnovato e include ora nuove ricette, oggetti unici e una gestione delle risorse migliorate, mentre sono state aggiunte opzioni extra per la persosnalizzazione delle attrezzature, con percorsi specializzati per le diverse build e gli stili.

È ora disponibile Forgemasters, l'ultimo aggiornamento di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms : il pacchetto, scaricabile da Steam o GOG, introduce nuove funzionalità di gameplay e modifica alcuni aspetti centrali dell'economia di gioco per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente.

La parola agli sviluppatori

A distanza di poche settimane dall'enorme patch Bloodlust, Alaloth: Champions of the Four Kingdoms continua a evolversi, arricchirsi e migliorare, nel tentativo di perfezionare il proprio mix di elementi RPG e combattimenti frenetici.

"Siamo entusiasti di lanciare Forgemasters, un aggiornamento che riflette i feedback della nostra comunità mentre continuiamo a espandere il ricco mondo di Plamen", ha dichiarato Alberto Belli, game director di Alaloth.

"Il rinnovamento del crafting e l'introduzione dei Throwmasters rappresentano solo l'inizio di ciò che abbiamo in serbo, e non vediamo l'ora che i giocatori si immergano in queste nuove funzionalità."

Disponibile in accesso anticipato dal 2022, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è un RPG che prova in maniera ambiziosa a miscelare elementi ispirati a grandi classici come Baldur's Gate e Dark Souls.