Alaloth si aggiorna con Bloodlust, una patch enorme che introduce gli smembramenti dinamici

Stando a quanto scritto nell'annuncio, inoltre, Bloodlust ha il compito di preparare per il prossimo aggiornamento maggiore, di cui saranno forniti ulteriori dettagli in seguito. Intanto sarete felici di sapere che c'è stata un'ampia revisione del lato visivo e delle meccaniche . Ora tutto è più bello e più fluido. Inoltre, Bloodlust include una revisione completa del bottino, del comportamento dei nemici e del sistema economico.

Gamera Interactive ha annunciato il lancio di Bloodlust , il nuovo maxi aggiornamento del gioco di ruolo d'azione Alaloth: Champions of The Four Kingdoms che introduce tra le altre cose gli smembramenti dinamici. Sì, ora il gioco è molto più sanguinolento.

Sangue a fiumi

"Crediamo che questi cambiamenti forniranno un'esperienza più coinvolgente e gratificante per tutti i giocatori e stiamo ancora attivamente iterando tutti gli aspetti," recita la descrizione ufficiale della patch. Complessivamente, non è l'aggiornamento di Alaloth che ha introdotto più contenuti, ma è quello più significativo dal punto di vista delle modifiche ai sistemi già in essere. C'è anche un trailer che mostra tutte le novità introdotte.

Parlando dello smembramento dinamico, si tratta esattamente di ciò che promette dal nome: ora i giocatori possono fare a pezzi i nemici. Letteralmente. Quindi è possibile tagliare gambe, braccia, teste e altri arti nel caso di mob non umanoidi. "Le meccaniche sono bilanciate per riflettere le dimensioni e l'anatomia di ogni nemico, impedendo azioni irrealistiche come la decapitazione di draghi." Spiega lo studio di sviluppo. Nemmeno a dirlo, il tutto è accompagnato da effetti visivi decisamente gore, tra spruzzi di sangue e quant'altro.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è disponibile in accesso anticipato su Steam, per adesso solo su PC.