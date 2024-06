La prenotazione di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è in sconto su Amazon Italia

Settembre 2024 sarà un mese denso di uscite, questo è già certo, e scegliere cosa acquistare è sempre più dura. Una opzione è The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, che si trova ora in sconto con la prenotazione di Amazon Italia. Il prezzo è 49.99€ invece di 59.99€, ovvero uno sconto del 17%. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero facendo l'ordine ora voi pagherete al massimo il prezzo attuale, ma se vi fossero altri sconti questi saranno applicati in automatico. Inoltre, quando il prezzo risalirà, voi manterrete lo sconto migliore mai proposto dal momento della vostra prenotazione che è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento. Consigliamo quindi di mettere al sicuro lo sconto facendo la prenotazione e poi decidere poco prima del lancio se acquistare il gioco.

Che gioco è The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Questo nuovo capitolo di The Legend of Zelda non ci mette come sempre nei panni di Link. Il nostro eroe ha cercato di salvare la Principessa Zelda ma è poi finito in un portale ed è sparito. Questi squarci magici stanno comparendo in tutto il regno e chi può risolvere la situazione? Zelda ovviamente!

Si tratta del primo capitolo della saga nel quale la vera protagonista è la principessa. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom propone anche un nuovo tipo di gameplay: la giovane può usare una staffa magica per copia oggetti e anche nemici ed evocarli a piacere per affrontare nemici e per risolvere puzzle.