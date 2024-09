Hogwarts Legacy 2 è una delle più grandi priorità di Warner Bros.

In occasione del lancio di Harry Potter: Campioni di Quidditch, disponibile da ieri su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, il CFO Gunnar Wiedenfels ha dichiarato che Hogwarts Legacy 2 rappresenta una delle più grandi priorità di Warner Bros.

"Ovviamente un sequel di Hogwarts Legacy rappresenta una delle nostre più grandi priorità da qui a un paio di anni", ha detto Wiedenfels durante un'intervista. "Dunque esiste certamente un significativo contributo alla crescita aziendale proveniente dalla divisione videoludica."

Si tratta di parole che qualcuno poteva dare per scontate, ma che in realtà confermano l'importanza di determinate tipologie di prodotti, in questo caso action adventure a base single player tratti da una celebre proprietà intellettuale come il Wizarding World di J.K. Rowling.