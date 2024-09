La The Last Ninja Collection sta per essere lanciata su Kickstarter, con il quarto capitolo mai concluso

La parte più interessante del progetto è la presenza delle demo work in progress di due seguiti che non sono mai stati ultimati: The Last Ninja 4 , la cui prima versione fu in lavorazione nel 2002 e la seconda nel 2018, e IK++ . Entrambi avranno i loro CD-Rom.

System 3 ha lanciato su Kickstarter l'anteprima della campagna di crowdfunding della The Last Ninja Collection , una raccolta mirata ai giocatori PC e Nintendo Switch che riunirà insieme tutti i capitoli della celebre serie più altri titoli come Bangkok Knights e gli International Karate di Archer McLean. Sarà attivata il 10 settembre 2024 .

I giochi inclusi e altri dettagli

I giochi inclusi nella The Last Ninja Collection saranno i seguenti:

The Last Ninja

Last Ninja 2

Last Ninja 3

Ninja Remix

International Karate

IK+

Bangkok Knights

Le copertine di The Last Ninja 4 e IK++

Per chi non li conoscesse, i The Last Ninja sono delle avventure arcade isometriche che negli anni '80 fecero un certo scalpore per la qualità grafica fuori scala, in particolare su Commodore 64. Di tutti i giochi inclusi, saranno presenti le versioni Commodore 64, mentre quelle per ZX Spectrum e Amiga ci saranno dove possibile.

Oltre ai giochi indicati, la raccolta dovrebbe avere anche un'edizione limitata con vari bonus, come una pennetta USB con dentro del materiale extra, un vero shuriken, i manuali di tutti i giochi, un cappuccio da Ninja e altro ancora. Per adesso non si conoscono i prezzi delle diverse edizioni e quale sarà la cifra da raggiungere per rendere il progetto realtà, ma vi sapremo ridire a tempo debito.