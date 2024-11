Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 firmato da Irine Meier è meraviglioso

Baldur's Gate 3 è stato incoronato il miglior gioco del 2023 ed è tutt'ora sulla cresta dell'onda, anche grazie al supporto costante degli sviluppatori e l'enorme community che si è creata attorno a questo colossale GDR. In attesa di scoprire cosa ha in serbo per noi Larian Studios con i suoi prossimi progetti, vi proponiamo il cosplay di Shadowheart firmato da Irine Meier.

Shadowheart è una chierica del Dominio dell'Inganno, devota alla dea Shar, e può essere reclutata nel gruppo del giocatore o scelta come personaggio Origin da interpretare. Nonostante i suoi poteri divini e la sua natura non malvagia, adora una divinità associata alla morte e all'inganno. Dietro la sua facciata dura, nasconde un lato tenero e un segreto oscuro. Durante la sua avventura, attraversa una profonda trasformazione personale, con le sue missioni dedicate che metteranno alla prova le convizioni di questo personaggio e potenzialmente potrebbero portare a una svolta importante per questo personaggio.