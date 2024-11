iPhone 17 potrebbe avere un chip Wi-Fi proprietario per la prima volta

Nonostante iPhone 16 e iPhone 16 Pro siano usciti sul mercato di tutto il mondo da pochissime settimane, cominciano già a susseguirsi i primi rumor e le indiscrezioni in merito al nuovo smartphone di Apple, iPhone 17. Entrando maggiormente nello specifico, le principali speculazioni verterebbero sul nuovo chip Wi-Fi proprietario che la compagnia potrebbe implementare per la prima volta all'interno del nuovo modello: scopriamone insieme tutti i dettagli.

I modem risultano senz'ombra di dubbio una delle componenti più difficili da realizzare internamente. Come alcuni ricorderanno, già nel 2019 Apple tentò di rendersi indipendente da questo punto di vista acquistando la maggioranza della divisione modem di Intel . Già l'anno scorso, infatti, iPhone 15 avrebbe dovuto ospitare un nuovo modem al suo interno, per poi optare ancora una volta per un modem Qualcomm .

iPhone 17: il probabile periodo d'uscita

Chiaramente è bene prendere con le dovute pinze tali indiscrezioni, trattandosi ad oggi di rumor non ancora confermati dalla compagnia produttrice.

iPhone 17

Non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per iPhone 17, che potrebbe verosimilmente arrivare a cavallo tra settembre e ottobre 2025, perfettamente in linea con il periodo di lancio delle precedenti generazioni dello smartphone. Non ci resta a questo punto che attendere aggiornamenti futuri direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare verso la metà del 2025.