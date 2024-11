Greg Hildebrandt è morto, è stato un artista per Star Wars, Il Signore degli Anelli e Magic

Greg Hildebrandt, dei Brothers Hildebrandt, è morto. L'artista ci ha lasciati il 31 ottobre all'età di 85 anni per un effetto collaterale di una medicina per il cuore che assumeva.

La moglie Jean ha dato la notizia in un post su Facebook, scrivendo: "La luce si è spenta nella mia vita. Alle 12.36 di questo pomeriggio è venuto a mancare l'amore della mia vita, il mio migliore amico e la mia anima gemella. Greg aveva 85 anni. Era l'uomo più dolce che abbia mai conosciuto. Abbiamo lavorato insieme per 45 anni. Abbiamo vissuto insieme per 33 di quegli anni".

"Abbiamo avuto una vita bellissima, siamo stati benedetti. Greg ha lottato per 5 mesi per riacquistare la capacità di respirare dopo un grave effetto collaterale di un farmaco per il cuore. Ha lottato molto duramente per vincere questa battaglia, ma alla fine era troppo debole. Si è spento serenamente tra le mie braccia. Sapeva di essere al sicuro e di essere amato e ci mancherà terribilmente. Non posso immaginare la mia vita senza di lui. Era il mio uomo, ieri, oggi, domani e per sempre. Tu sei il mio cuore ed è spezzato!".