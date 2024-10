Le prime carte di Magic: The Gathering a tema Marvel sono state svelate: le immagini dei cinque eroi

La presentazione arriva quasi un anno dopo l'annuncio della collaborazione tra Marvel e Wizards of the Coast nell'ambito del programma Magic: The Gathering Universe Beyond .

Al New York Comic Con, Wizards of the Coast ha rivelato le prime carte di Magic: The Gathering con personaggi dell'universo Marvel Comics.

i dettagli sulle carte Marvel di Magic: The Gathering

In vendita dal 4 novembre, le prime carte di Magic Marvel saranno disponibili in un Superdrop di Magic: The Gathering Secret Lair con cinque eroi Marvel. Ogni gruppo di carte contiene una carta creatura leggendaria che rappresenta l'eroe in questione e ristampe di carte di Magic: The Gathering pubblicate in precedenza con una nuova grafica e un testo di caratterizzazione in linea con l'eroe Marvel:

Captain America (+ Sigarda's Aid in versione "Captain America's Aid" , Flawless Maneuver, In the Trenches e Sword of War and Peace in versione "Shield of War and Peace")

Black Panther (+ Secure the Wastes , Primal Vigor in versione "Bast's Blessing", Heroic Intervention, Karn's Bastion in versione "Wakandan Skyscraper", Warrior token)

Iron Man (+ Galvanic Blast , Commander's Plate, Sol Ring, Inventors' Fair, Treasure token )

Wolverine (+ Berserk, Rite of Passage, Rhythm of the Wild, The Ozolith in versione "Adamantium Bonding Tank")

Storm (+ Lightning Bolt, Jeska's Will in versione Storm's Will, Ice Storm, Manamorphose in versione "Ororo Borealis")

I prezzi di ogni set sono 39,99 dollari (non foil) e 49,99 dollari (rainbow foil).

Il programma Magic: The Gathering Universe Beyond prevede anche la creazione di set di espansione completi per Magic: The Gathering dedicati ai personaggi Marvel, il primo dei quali sarà Marvel's Spider-Man nel 2025.

Ecco infine il nostro speciale dedicato alle 10 carte più rotte di Magic: The Gathering.