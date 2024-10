Dragon Ball: Sparking! Zero ha talmente tanto successo che pure Discord vi snocciola statistiche da record

Discord ha infatti svelato che il gioco è stato giocato per oltre 228 milioni di minuti tramite la piattaforma. Inoltre, i giocatori hanno fatto streaming del gioco per un totale di 78 milioni di minuti, nei primi tre giorni dall'uscita.

Dragon Ball: Sparking! Zero è un successo di vendite, come abbiamo già indicato, sin dal primo giorno di uscita. Inoltre, ha saputo battere altri picchiaduro in termini di giocatori contemporanei su Steam. Ora, però, spuntano nuovi dati che permettono di capire ancora di più quanto interesse c'è per il gioco.

La comunicazione di Discord a tema Dragon Ball: Sparking! Zero

In un comunicato stampa, Discord ha presentato le seguenti informazioni che evidenziano la grande diffusione di Sparking Zero sulla piattaforma: "I giocatori si sono riversati in massa su Discord per PC per esplorare l'universo di Dragon Ball Z e mettere alla prova le loro abilità."

"Con oltre 228 milioni di minuti giocati su Discord e 78 milioni di minuti trasmessi in streaming agli amici nei primi tre giorni, l'entusiasmo e il coinvolgimento per Dragon Ball: Sparking! ZERO ha superato altri titoli di combattimento come Tekken 8, Mortal Kombat 1 e Dragon Ball Z: Kakarot nei primi tre giorni di pubblicazione, con un numero di giocatori e un tempo di gioco su Discord circa tre volte superiore."

Non è un risultato in realtà troppo sorprendente, visto che i fan hanno dovuto attendere 17 anni per l'arrivo di questo gioco, che ricordiamo è il nuovo capitolo della serie che era nota come "Budokai Tenkaichi". Nella nostra recensione spieghiamo tutti i punti di forza di Dragon Ball: Sparking! Zero.