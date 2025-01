Primi benchmark per la AMD Radeon RX 9070, testata con Call of Duty: Black Ops 6

Risultati ottenuti con driver ancora in versione alpha e senza ricorrere ad alcun tipo di upscaling , il che rende complicato fare dei confronti diretti: la Thomas ha accennato al fatto di aver provato il gioco su di una NVIDIA RTX 4080 Super e di aver ottenuto 129 fps di media con le stesse impostazioni ma ricorrendo al DLSS con preset "qualità".

Una redattrice di IGN, Jackie Thomas, ha avuto la possibilità di testare una AMD Radeon RX 9070 con Call of Duty: Black Ops 6 sullo showfloor del CES 2025, e i risultati del benchmark sono davvero interessanti.

Merito anche della configurazione?

A giocare un ruolo importante nell'ambito di queste prestazioni, ha spiegato la redattrice di IGN, è stata senz'altro anche la configurazione hardware del PC utilizzato per i test, che montava l'appena presentato processore AMD Ryzen 9 9950X3D.

In definitiva, si tratta senza dubbio di un benchmark molto interessante, che lascia ben sperare in merito alle potenzialità delle nuove schede video prodotte da AMD; a maggior ragione considerando anche la novità rappresentata dalla FSR 4, che è senza dubbio destinata a cambiare le carte in tavola.