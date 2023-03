FaZe Clan rischia la cacciata da Wall Street: le azioni valgono troppo poco

La compagnia di esport FaZe Clan rischia seriamente di essere cacciata da Wall Street meno di un anno dopo l'approdo in borsa. Il Nasdaq ha infatti inviato alla compagnia un avviso di cancellazione dalla quotazione, minacciando la rimozione dal mercato a meno che il prezzo delle sue azioni non salga sopra il dollaro nei prossimi mesi.

FaZe Clan gestisce alcuni dei più importanti atleti degli eSport al mondo, oltre a streamer, youtuber e tutto ciò che ci gira intorno. L'anno scorso si è quotata in borsa, diventando una compagnia pubblica, ottenendo un ottimo riscontro, almeno all'inizio. In breve tempo però il valore delle azioni è crollato del 90%, scendendo ampiamente sotto al dollaro. La situazione è così grave che la compagnia stessa sta valutando di tornare privata, ma ha bisogno di ingenti finanziamenti per farlo.

I problemi di FaZe Clan sono molteplici, tra interessi per i finanziatori non pagati e azionisti scappati vista la mala parata. Si parla di una gestione pessima, che non è stata in grado di dare una direzione precisa alla compagnia.

Ora FaZe Clan ha 180 giorni per riportare il valore delle azioni sopra il dollaro per almeno dieci giorni consecutivi. Rappresentanti della compagnia hanno già fatto sapere agli investitori che saranno fatti dei tentativi, ma che il successo dell'operazione non è assicurato.

Sarebbe un peccato che FaZe Clan sparisse, visti gli ottimi risultati sulla scena competitiva di giochi quali Counter-Strike: Global Offensive. Inoltre la sua scomparsa non sarebbe un buon segno nemmeno per la scena esport, che perderebbe quello che è il suo attore principale.