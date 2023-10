Super Mario Bros. Wonder promosso da Digital Foundry, dettagli su risoluzione e framerate

Super Mario Bros. Wonder è finito sotto la lenta di ingrandimento di Digital Foundry che come da tradizione propone un'approfondita video analisi del comparto grafico della nuova esclusiva per Nintendo Switch.

Dal punto di vista tecnico i tech enthusiast sono rimasti assolutamente soddisfatti, dato che Super Mario Bros. Wonder "dimostra quello che è possibile fare su un hardware "obsoleto" e di basso livello. Pur non superando alcun limite tecnico, mostra i vantaggi di avere i obiettivi ben precisi e di averli raggiunti ottimamente".

Per quanto riguarda risoluzione e framerate, Super Mario Bros. Wonder gira a 1080p nativo in modalità docked e a 720p in modalità portatile, il tutto a 60 fps praticamente granitici anche nelle situazioni più concitate. La risoluzione impiegata in modalità docked è dinamica e si può scendere a 864p, ma stando a Digital Foundry ciò accade solamente nella mappa del mondo in 3D e in altre sporadiche occasioni.