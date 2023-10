Marvel's Spider-Man 2: il trailer con le citazioni della stampa è spettacolare

Per festeggiare il successo di critica e di pubblico di Marvel's Spider-Man 2 , Sony ha pubblicato il classico trailer con le citazioni della stampa , naturalmente le più positive. Si tratta di un breve filmato di trenta secondi, in si alternano sequenze filmate a voti e giudizi dei redattori di tutto il mondo. Nonostante la brevità è decisamente spettacolare.

Il trailer

Trenta secondi che valgono sicuramente la visione, ma anche la lettura della nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, che non fa mai male.

Per il resto è innegabile che Marvel's Spider-Man 2 sia stato ben accolto dalla stampa mondiale, che gli ha tributato dei giudizi più che positivi per la sua spettacolarità, pur non offrendo in realtà grosse novità.

Marvel's Spider-Man 2 è anche il gioco più chiacchierato del momento, tra ottime vendite iniziali e teorie del complotto nate intorno al modello 3D di MJ.

Insomma, ci troviamo di fronte a un fenomeno enorme, che rinnova il successo del personaggio, amatissimo dal pubblico.