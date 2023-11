Xbox Game Pass: sette giochi saranno rimossi dal servizio a fine mese

Come sempre, i giochi saranno rimossi alla fine del mese. Questo significa che gli abbonati di Game Pass avranno tempo fino al 30 novembre 2023 per provare e magari anche completare i giochi in questa lista. Ricordiamo anche che i giochi presenti su Game Pass includono uno sconto del 20% se decidete di acquistarli prima che vengano rimossi.

Oltre ad aver confermato i giochi di Xbox Game Pass in arrivo nella seconda metà del mese , Microsoft ha anche indicato quali sono i giochi che saranno rimossi dal catalogo per Xbox, PC e cloud. Vediamo la lista completa ufficiale che è stata segnalata dall'editore tramite l'Xbox Wire:

I giochi in rimozione da Game Pass, cosa provare prima

Eastward è visivamente magnifico

Se siete in dubbio su cosa provare per primo tra i giochi in rimozione da Xbox Game Pass, il nostro consiglio è di dare un'occhiata a Eastward (qui la nostra recensione), un'avventura ispirata a Zelda che propone una storia appassionante, ben raccontata e con una splendida pixel art nella quale dobbiamo controllare due personaggi e sfruttare le abilità uniche dei due per completare vari puzzle e combattere contro i nemici.