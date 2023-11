Xbox Game Pass: i giochi della seconda metà di novembre sono stati confermati da billbil-kun

Il noto leaker billbil-kun ha confermato quali sono i giochi in arrivo su Game Pass per la seconda metà di novembre 2023. La lista comprende tre giochi: Persona 5 Tactica, Rollerdrome e Dune Spice Wars.

Ricordiamo che Persona 5 Tactica e Rollerdrome erano già stati confermati e saranno disponibili rispettivamente il 17 e 28 novembre 2023, entrambi su PC, console e cloud.

L'unica sorpresa è Dune Spice Wars che è già presente in versione PC su Game Pass, ma arriverà "presto" anche su Xbox Game Pass per console e cloud. Al momento non è noto se sarà pubblicato anche su PlayStation.

Come sempre ricordiamo che si tratta di un leak, non di informazioni ufficiali (per quanto riguarda Dune, si intende), ma billbil-kun è una fonte nota che non ha mai sbagliato, quindi è probabile che anche in questa situazione abbia ragione.