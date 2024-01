L'Xbox Developer Direct mostrerà quattro giochi... oppure ce ne è un quinto segreto?

Come vi abbiamo già segnalato, Microsoft ha svelato quest'oggi che il 18 gennaio 2024 si terrà l'Xbox Developer Direct. Precisamente, avremo modo di vederlo alle 21:00, ora italiana. In tale occasione verranno presentati ben quattro giochi... e magari anche un quinto?

Sappiamo infatti che avremo modo di vedere il gioco di Indiana Jones in sviluppo presso MachineGames (autori della recente saga di Wolfenstein). Potremo entrare negli uffici e vedere come procedono i lavori, ammirando anche il primo trailer del gioco. Secondo Tom Henderson, inoltre, il gioco potrebbe arrivare in tempo per il 2024.

Ci sarà spazio anche per l'attesissimo Avowed, il gioco di ruolo d'azione fantasy di Obsidian, annunciato da tempo ma perlopiù ancora un mistero per gli appassionati di Xbox. In lista vi è anche Ara: History Untold di Oxide Games, un team di veterani dei videogiochi strategici che include anche alcuni degli autori di Civilization V: ne vedremo un gameplay esclusivo, così da capire più nel dettaglio cosa aspettarsi.

Infine, potremo nuovamente ammirare Senua's Saga: Hellblade 2, che tra tutti pare essere il gioco più vicino all'uscita.