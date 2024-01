Expeditions: a MudRunner Game, non chiamatelo Snowrunner (anche se gli somiglia)

Abbiamo provato in anteprima Expeditions: A MudRunner Game grazie a una versione arrivata poco prima delle festività, quasi come fosse un regalo di Natale anticipato. Una versione senza limiti di tempo, né di contenuti: abbiamo potuto giocare con tutta la calma del mondo, dote essenziale per apprezzare questo tipo di simulatore, dando un'occhiata a molte delle funzioni che saranno presenti nella versione definitiva. Vi ricordiamo che Expedition uscirà contemporaneamente su tutte le piattaforme in commercio, inclusi Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. La nostra prova invece è avvenuta su PC.

Spin-off o seguito?

Expeditions A MudRunner Game: Presente come sempre la visuale in prima persona, ma questo è un gioco che funziona meglio in terza

Prima bella notizia: Expeditions non è una versione per novizi di Snowrunner/Mudrunner/Spintires. Chi temeva un livellamento verso il basso nelle meccaniche di gioco può quindi tirare un sospiro di sollievo. Se invece non avete mai sentito parlare di questa serie, vi basti sapere che il succo del gioco è quello di spostarsi attraverso i terreni più impervi del pianeta utilizzando un'intera flotta di autoarticolati e non solo. Là dove non arrivano le quattro ruote motrici, lo farà il santo verricello che spesso tira fuori dai guai ma a volte ficca in problemi ben peggiori di quelli da cui si voleva uscire. Anche se questo nuovo gioco ha un titolo diverso da quello che ci si aspetterebbe da un seguito, e dalla descrizione che ci è stata fatta sembra venire trattato alla stregua di uno spin-off, Expeditions: a MudRunner Game non sembra poi diverso da un vero e proprio seguito.

Spintires, che è il primo gioco della serie, era una demo fatta estremamente bene di uno straordinario motore fisico. Con MudRunner gli sviluppatori sono ripartiti da zero, e con un altro nome, iniziando a delineare la loro idea di gioco. SnowRunner è stato invece il primo a dare un contesto alle missioni, anche loro più interessanti e strutturate, e ad introdurre un sistema di ricompense e progressione degno di questo nome. Expeditions: a MudRunner Game fa un ulteriore passo in avanti in questa direzione, mettendoci a capo di un'azienda a vocazione scientifica più che di riparazione e manutenzione come nei titoli più passati. Un approccio che potremmo definire anche più naturalistico, se il gioco non si basasse sulla guida di enormi mezzi che sbuffano diesel in mezzo alla natura incontaminata. A conti fatti, Expedition resta la versione di MudRunner più green possibile, e a qualcuno potrebbe far piacere.