Samsung Galaxy S24 FE è ufficiale: ecco tutti i dettagli

La gamma di dispositivi Galaxy S24 si arricchisce con il nuovo Samsung Galaxy s24 FE. Il "piccolo" della serie porta in dote tante delle caratteristiche che abbiamo imparato ad apprezzare sugli smartphone della famiglia, a partire dalle funzionalità di GalaxyAI, con un hardware di tutto rispetto ma ad un prezzo che punta a renderlo accessibile ad un pubblico più ampio. Lo abbiamo visto in anteprima alla Samsung Home di Milano e siamo pronti a presentarvi il Samsung Galaxy S24 FE .

Caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 FE monta un display Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici, che offre una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, mentre il Vision Booster ottimizza il contrasto e i colori anche in condizioni di forte luminosità, promettendo un'esperienza visiva di livello in ogni contesto.



Sul fronte del SoC, il nuovo arrivato in casa Samsung è equipaggiato con un processore Exynos 2400e, un chip a 4 nm ottimizzato per supportare al meglio tutte le funzionalità di Galaxy AI, accompagnato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna.

Non mancano funzionalità indirizzate al gaming, come il supporto al Ray Tracing e un sistema di raffreddamento migliorato per mantenere costanti le prestazioni. La connettività è garantita dal supporto a 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Il comparto fotografico del Galaxy S24 FE non ha nulla da invidiare a quello dei "fratelli maggiori", a partire dal supporto all'intelligenza artificiale di Galaxy AI.

Il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera posteriore e di una fotocamera anteriore: la fotocamera principale da 50 MP, ha un'apertura f/1.8, campo visivo di 84°, stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), la fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, ha un'apertura f/2.2 e campo visivo di 123°, infine il teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x, apertura f/2.4, campo visivo di 32° e stabilizzazione ottica. La fotocamera anteriore è invece da 10 MP con apertura f/2.4 e campo visivo di 80°.