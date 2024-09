Huawei MatePad 11.5" S vs Apple iPad: un confronto approfondito per la scelta del tablet perfetto

In questo articolo esploreremo quindi in dettaglio alcune delle differenze tra questi due tablet, analizzando le specifiche tecniche principali, le prestazioni, le funzionalità e l'esperienza utente complessiva. Sia che siate dei creativi o degli studenti, sia che siate semplicemente degli appassionati di tecnologia alla ricerca di un dispositivo versatile per l'uso quotidiano, questo pezzo proverà ad aiutarvi a prendere una decisione informata e a scegliere il tablet perfetto per voi.

Il mercato dei tablet offre ormai una vasta gamma di opzioni disponibili per soddisfare le esigenze di ogni utente. Ma se Apple iPad è spesso considerato l'unico, vero tablet, un'alternativa meno ovvia ma altrettanto valida potrebbe essere un marchio come Huawei. Sì perché il MatePad 11.5" S è un dispositivo emergente che sta rapidamente guadagnando popolarità grazie alle sue caratteristiche interessanti e al prezzo competitivo.

Sebbene entrambi i display offrano una buona qualità dell'immagine, la maggiore frequenza di aggiornamento del MatePad si traduce in immagini più pulite, specialmente per chi utilizza il tablet per attività che richiedono una risposta rapida e precisa. E non fa male nemmeno se si vuole giocare.

In termini di prestazioni pure, l'A14 Bionic dell'iPad tende a superare il KIRIN 9000WL del MatePad 11.5 in alcuni benchmark sintetici. Tuttavia, nella maggior parte degli scenari di utilizzo reale, entrambi i tablet offrono prestazioni eccellenti, consentendo di eseguire senza problemi la maggior parte delle applicazioni, navigare sul web, guardare video in alta definizione e persino giocare a giochi impegnativi.

Nella pratica, entrambi i tablet hanno un'autonomia sufficiente per un'intera giornata di utilizzo moderato, consentendo di navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e utilizzare applicazioni senza preoccuparsi di ricaricare frequentemente. Tuttavia, il MatePad 11.5 tende ad avere un leggero vantaggio in termini di durata della batteria, specialmente durante l'esecuzione di attività impegnative o la riproduzione di video in alta definizione.

Software

Il software è un altro elemento fondamentale da considerare quando si sceglie un tablet, poiché influenza direttamente l'esperienza utente, le funzionalità disponibili e l'ecosistema di applicazioni. Il MatePad 11.5 utilizza HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei, mentre l'iPad utilizza iPadOS, una versione ottimizzata di iOS per i tablet Apple.

iPadOS non ha bisogno di presentazioni: il sistema operativo Apple è noto per la sua fluidità, stabilità e soprattutto per il vasto ecosistema di applicazioni ottimizzate per i tablet.

HarmonyOS è invece spesso considerato il punto debole di Huawei, nonostante offra un'interfaccia utente moderna e intuitiva, con un focus sulla personalizzazione e l'integrazione multi-dispositivo, e la presenza di ottime gesture per l'utilizzo un po' più smart.

L'interfaccia di Harmony OS

Il ban subito dalla compagnia negli Stati Uniti ha infatti precluso l'utilizzo di Android a Huawei e l'assenza del Google Play Store è spesso considerata una mancanza insormontabile dall'utenza. Nel corso degli anni tuttavia, il produttore ha rimediato in maniera egregia e oggi può contare su una serie di soluzioni alternative.

Huawei AppGallery

AppGallery è l'app store ufficiale di Huawei e viene preinstallato sul MatePad 11.5"S. Negli ultimi anni, Huawei ha investito molto per arricchire l'offerta di AppGallery, collaborando con sviluppatori globali e locali per rendere disponibili le app più popolari. Pur non essendo ancora vasto come il Play Store o l'Apple Store, AppGallery offre un'ampia selezione di app essenziali per l'uso quotidiano, come social media, giochi, browser come Microsoft Edge, app di produttività della suite Office, la suite Adobe e tanti altri strumenti.

Petal Search

Petal Search è un potente motore di ricerca sviluppato da Huawei che funge anche da aggregatore di app. Attraverso Petal Search, gli utenti possono cercare e scaricare app da diverse fonti, compresi i siti web ufficiali degli sviluppatori e altre piattaforme di distribuzione di app sicure. Petal Search non solo semplifica il processo di ricerca delle app, ma aiuta anche a trovare alternative affidabili alle app che potrebbero non essere disponibili su AppGallery.

Gspace per le App Google

Per gli utenti che non possono fare a meno delle app Google, esistono soluzioni come Gspace, un'applicazione che permette di accedere a molti software Google, come Gmail, Google Maps e persino YouTube, attraverso un ambiente virtualizzato. Gspace crea un "contenitore" virtuale all'interno del quale è possibile utilizzare le app Google, compensando così la loro assenza nativa sul dispositivo.

Gspace è un ottimo alleato per sopperire all'assenza della suite Google

APKPure e altre piattaforme di terze parti

Per chi ha familiarità con l'installazione di app tramite file APK, piattaforme come APKPure e APKMirror possono poi tornare molto utili. Questi siti offrono accesso a versioni sicure e aggiornate delle app Android, permettendo di scaricarle e installarle direttamente sul MatePad. Huawei, tra l'altro, ha incluso strumenti di sicurezza per scansionare gli APK e garantire che non contengano malware.

Web Apps e Progressive Web Apps (PWA)

Bisogna infine segnalare che molte app popolari, come X, Facebook e Google stesso, offrono versioni web delle loro applicazioni che funzionano quasi come app native. Il browser del MatePad 11.5" S può essere utilizzato per accedere a queste Web Apps e PWA, permettendo di avere un'esperienza simile a quella delle app, con la possibilità di creare scorciatoie sulla schermata principale per un accesso rapido.

Un'alternativa che finisce per essere anche un'ottima scusa per ridurre il numero di app installate sul dispositivo, liberando risorse per altro ed evitando di fornire i propri dati a una miriade infinita di editori.

Grazie a tutte queste soluzioni, Huawei MatePad 11.5"S riesce insomma a fornire un'esperienza d'uso completa anche senza il Google Play Store, garantendo agli utenti accesso a tutte le app e i servizi di cui hanno bisogno. Se fino ad oggi vi siete tenuti alla larga dai dispositivi Huawei per questo motivo, beh, forse è arrivato il momento di rivalutare questa scelta, soprattutto su un tablet (per gli smartphone alcune mancanze possono ancora risultare importanti).