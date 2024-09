Capcom svela a quanti FPS andrà Monster Hunter Wilds su PS5, PC, Xbox e PS5 Pro

Monster Hunter Wilds è uno dei grandi giochi attesi per il 2025 e, più precisamente, per il mese di febbraio. Il nuovo gioco di Capcom arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S e i fan sperano che si riveli un capolavoro, non solo in termini di contenuti ma anche a livello tecnico. In particolar modo, la speranza è che il gioco mantenga un buon frame rate, visto che si tratta di un titolo d'azione.

Ora, tramite un nota di Capcom, abbiamo modo di sapere qual è il frame rate a cui il gioco mira sulle varie piattaforme.