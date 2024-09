Le vendite di PS5 calano a picco ad agosto in Europa, ma rimane comunque la più venduta

Abbiamo ora accesso ai dati di vendita delle console per il mercato europeo nel mese di agosto 2024. La situazione non è particolarmente positiva per nessuna delle concorrenti in campo, con un netto calo rispetto allo scorso anno.

A dominare è sempre PlayStation 5, con Nintendo Switch subito dietro e - di conseguenza sebbene non venga precisato - Xbox Series è la meno venduta del mese nei territori europei tracciati.